По словам девушки, на остановке общественного транспорта в поселении Сосенское на нее напал неизвестный, избил, а затем, сорвав с шеи золотую цепочку, скрылся...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали подозреваемого в разбойном нападении на девушку на остановке общественного транспорта.В дежурную часть территориального отдела полиции с заявлением о нападении обратилась 20-летняя жительница Подмосковья. По словам девушки, на остановке общественного транспорта в поселении Сосенское на нее напал неизвестный, избил, а затем, сорвав с шеи золотую цепочку, скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний приезжий из ближнего зарубежья. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли похищенную золотую цепочку.В настоящее время потерпевшая выписана из медицинского учреждения, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79