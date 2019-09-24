Согласно проведенному исследованию изъятый материал является наркотическим средством – гашишем, общей массой свыше 900 граммов...

Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали подозреваемого в попытке сбыта более 900 граммов гашиша.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали на Поселковой улице 24-летнего жителя Московской области. При личном досмотре у него был обнаружен сверток из полимерного материала с десятью спрессованными плитками с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятый материал является наркотическим средством – гашишем, общей массой 903,7 грамма. Установлено, что злоумышленник хранил наркотик с целью дальнейшего сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73