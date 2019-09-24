Это специализированные центры, в которых ребята из сел и деревень смогут приобщиться к современным технологиям.

Это специализированные центры, в которых ребята из сел и деревень смогут приобщиться к современным технологиям.Это VR-устройства, квадрокоптеры , 3D ручки и многое другое. В нашем регионе такие точки появятся в двадцати одном населенном пункте. В следующем году федеральный бюджет профинансирует открытие еще сорока двух таких центров. К концу 2021-го года участниками этого нацпроекта во Владимирской области должны стать 84 учебных заведения. Занятия в точках роста будут проводить учителя технологии и информатики и ОБЖ, прошедшие специализированный онлайн-курс.