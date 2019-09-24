Премьера состоялась осенью прошлого года и, судя по отзывам, пришлась зрителю по душе. Возможно, увидеть знакомые пейзажи на большом экране зрители смогут уже в этом году.

Часть сцен второго сезона многосерийного фильма сняты на территории туристического комплекса арт-отеля "Николаевский Посад".Бабушкин и Басня взялись за старое. Так о новом сезоне "Динозавра" говорят его создатели. Речь идет о двух старых друзьях, один из которых сбежал из тюрьмы, узнав, что на свободе у него есть взрослый сын, работающий полицейским, и внучка. Премьера состоялась осенью прошлого года и, судя по отзывам, пришлась зрителю по душе. В новом сезоне два товарища, которых играют Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный, решают окончательно завязать с криминалом, но о спокойной жизни приходится только мечтать.Артур Хабаров, продюсер: "Там есть и любовь, и дружба, и приключения в том числе."Вторая часть снимается в трех городах: в Москве, Владимире и Суздале. Последний был выбран из-за нетронутой природы и живописных видов, а арт-отель "Николаевский Посад" выступил в роли элитного пансионата. Актеры, среди которых Валерий Баринов, Михаил Жигалов, Галина Петрова, Александр Олешко, выбором места съемок остались довольны, рассказывает продюсер.Артур Хабаров, продюсер: "Даже Андрей Сергеевич Смирнов, который накануне переезда в Суздаль заболел, его в больнице обследовали, он приехал сюда и дня через два говорит: "Артур, вот знаете, я даже стал себя здесь получше чувствовать".Создатели называют сериал остросюжетной комедией. Основные съемки завершены, но точной даты, когда можно будет посмотреть первую серию "Динозавтра-2", пока нет. Возможно, увидеть знакомые пейзажи на большом экране зрители смогут уже в этом году.Кристина Иванова, Вести-Владимир.