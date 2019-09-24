При оформлении протокола об административном правонарушении водитель транспортного средства предложил сотруднику полиции денежные средства за непривлечение его к ответственности...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО задержали подозреваемого в мелком взяточничестве.На маршруте патрулирования в поселении Мосрентген сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль марки «БМВ», который нарушил ПДД.При оформлении протокола об административном правонарушении водитель транспортного средства предложил сотруднику полиции денежные средства за непривлечение его к ответственности. Инспектор предупредил мужчину о противоправности его действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако автомобилист, несмотря на предупреждение, не отказался от своих намерений и передал две купюры номиналом по пять тысяч рублей, после чего был задержан.По данному факту отделением дознания МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291.2 «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79