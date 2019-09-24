Злоумышленник потребовал у предпринимателя денежные средства в размере 200 тысяч рублей за якобы непривлечение его к административной и уголовной ответственности...
«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО задержали 34-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на мошенничество в отношении предпринимателя, – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве обратился владелец торговой точки. По словам заявителя, к нему позвонил гражданин, который представился сотрудником полиции. Незнакомец потребовал денежные средства в размере 200 тысяч рублей за якобы непривлечение его к административной и уголовной ответственности, после чего назначил место встречи для передачи денег.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, после того как заявитель передал ему денежные средства.
Полицейские установили, что злоумышленник приобрел через сеть Интернет поддельное удостоверение сотрудника полиции и решил таким противоправным путем «заработать» денежные средства.
Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ВАО
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