Злоумышленник потребовал у предпринимателя денежные средства в размере 200 тысяч рублей за якобы непривлечение его к административной и уголовной ответственности...

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО задержали 34-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на мошенничество в отношении предпринимателя, – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве обратился владелец торговой точки. По словам заявителя, к нему позвонил гражданин, который представился сотрудником полиции. Незнакомец потребовал денежные средства в размере 200 тысяч рублей за якобы непривлечение его к административной и уголовной ответственности, после чего назначил место встречи для передачи денег.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, после того как заявитель передал ему денежные средства.Полицейские установили, что злоумышленник приобрел через сеть Интернет поддельное удостоверение сотрудника полиции и решил таким противоправным путем «заработать» денежные средства.Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73