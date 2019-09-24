Озеро Саканцы близ деревни Пивоварово в Вязниковском районе вновь ушло под землю.

Озеро Саканцы близ деревни Пивоварово в Вязниковском районе вновь ушло под землю. Сообщает Районка 21 век. Карстовый водоем удивил своим «побегом» еще в октябре 2017 года, когда за несколько часов вся вода вместе с рыбой буквально ушла под землю.Спустя время озеро вновь наполнилось водой, но на прошлой неделе исчезло ещё раз. На его месте осталась небольшая «лужица». По заявлению геологов, перемещение воды в карстовых озерах – это нормальный природный процесс, который можно наблюдать не только в Вязниковском районе, но и соседних территориях. Так, провалы встречаются рядом с Муромом, на границе с Нижегородской областью. Собирались строить атомную станцию в Монаково, но отказались от идеи из-за таких природных явлений. Такие карстовые озера имеются и в Клязьминско-Лухском заказнике. Кщара, Гаравы, Юхор – это тоже карстовые озера, причем, более глубокие – до 50 метров."Радио России-Владимир"