В Хабаровском крае встреча человека с тигром закончилась трагедией. В результате столкновения хищник погиб прямо на месте. Человека госпитализировали, однако спасти пострадавшего не удалось, — передают Вести-Приморье со ссылкой на центр Амурский тигр.

В Хабаровском крае встреча человека с тигром закончилась трагедией. В результате столкновения хищник погиб прямо на месте. Человека госпитализировали, однако спасти пострадавшего не удалось, — передают "Вести-Приморье" со ссылкой на центр "Амурский тигр".Обстоятельства трагедии предстоит выяснить специалистам группы по разрешению конфликтов между человеком и крупными хищниками Службы охотничьего надзора по Хабаровскому краю. Трагическая схватка человека с тигром произошла у реки Сукпай, в 37 километрах от одноименного населенного пункта. После получения сигнала о происшествии на место отправились специалисты госохотнадзора и сотрудники центра "Амурский тигр".Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Однако врачи не смогли его спасти. Труп погибшего на месте тигра отправили на экспертизу, в результате которой планируют установить все подробности ЧП. Как сообщил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, в настоящий момент детали трагедии неизвестны."По предварительным данным, как установила группа экспертов, отец с сыном причалили к берегу на лодке, чтобы оценить урожай кедрового ореха. К сожалению, они оказались именно в том месте, где сидел тигр со своей добычей — косулей", — уточнил он.Известно, что причалившие охотники находились всего в 15 метрах от зверя, а когда они пробрались на берег через заросли высокой прибрежной травы, до тигра оставалось около 6 метров."По стечению обстоятельств, они вышли именно в том месте, где хищник ел косулю. Подробностей произошедшего мы не знаем, так как следов не осталось. На все вопросы должна ответить экспертиза. Предварительная версия такова: зверь совершил нападение на ближайшего к нему человека, в то время как второй охотник выстрелил в него из карабина", — пояснил Арамилев.В настоящий момент тигра доставили для вскрытия в Уссурийск.