Артист и телеведущий заставил понервничать. Игорь Верник
предстал перед публикой с разбитым лицом.
Артист и телеведущий заставил понервничать. Игорь Верник
предстал перед публикой с разбитым лицом.
Актер опубликовал свежее фото в "Инстаграм". Игорь Верник
запечатлен с кровавыми ранами на лице.
В подписи артист успокоил подписчиков, мол, ничего страшного
не случилось. Знаменитость объяснила, что это всего лишь искусный грим. "Ночные
съемки", – отметил Игорь Верник.
Интернет-обыватели, отойдя от шока, отреагировали на
публикацию с юмором. Некоторые даже шутили на тему внешнего вида артиста,
сравнивая его с голливудской звездой Брюсом Уиллисом.
"На этом кадре похожи на Ван Гога. 👏👏👏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Нельзя есть из консервной банки... пользуйтесь
приборами", "Брюс Уиллис отдыхает🤣🤣🤣", "Как жизнь помотала)", – писали пользователи
Сети.
Напомним, в последнее время снимается в комедийном сериале "Жуки", выходящим на телеканале ТНТ.
Ситком повествует о трех столичных жителях, перспективные программисты попали в глухую деревню. Игорь
Верник исполняет роль крупного инвестора, который сотрудничает с главными героями.
Отметим, что сериал стартовал 2 сентября, поэтому зрители
уже успели оценить игру актеров. Многие отмечали комедийный талант и его смелость. В одной из серий его герой был вынужден прятаться в
дачном туалете, прямо в яме с экскрементами.