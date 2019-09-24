Артист и телеведущий заставил понервничать. Игорь Верник предстал перед публикой с разбитым лицом.

Артист и телеведущий заставил понервничать. Игорь Верникпредстал перед публикой с разбитым лицом.Актер опубликовал свежее фото в "Инстаграм". Игорь Верникзапечатлен с кровавыми ранами на лице.В подписи артист успокоил подписчиков, мол, ничего страшногоне случилось. Знаменитость объяснила, что это всего лишь искусный грим. "Ночныесъемки", – отметил Игорь Верник.Интернет-обыватели, отойдя от шока, отреагировали напубликацию с юмором. Некоторые даже шутили на тему внешнего вида артиста,сравнивая его с голливудской звездой Брюсом Уиллисом."На этом кадре похожи на Ван Гога. 👏👏👏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Нельзя есть из консервной банки... пользуйтесьприборами", "Брюс Уиллис отдыхает🤣🤣🤣", "Как жизнь помотала)", – писали пользователиСети.Напомним, в последнее время снимается в комедийном сериале "Жуки", выходящим на телеканале ТНТ.Ситком повествует о трех столичных жителях, перспективные программисты попали в глухую деревню. ИгорьВерник исполняет роль крупного инвестора, который сотрудничает с главными героями.Отметим, что сериал стартовал 2 сентября, поэтому зрителиуже успели оценить игру актеров. Многие отмечали комедийный талант и его смелость. В одной из серий его герой был вынужден прятаться вдачном туалете, прямо в яме с экскрементами.