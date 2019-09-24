Даже если вы задолжали за электричество, никто не вправе просто взять и отключить вам свет. Верховный суд разобрался в очередном коммунальном споре.

Энергетики отключили свет злостному неплательщику, однако тот пошел в суд и сообщил, что его не поставили в известность, поэтому подачу света велели возобновить. Все дело – в правильном уведомлении должника.Просто так отключить свет должнику никто не имеет права. Чтобы это сделать, нужно соблюсти определенный алгоритм действий, иначе придется поставлять электричество тому, кто за него не платит.Должнику должны отправить заказное письмо с предупреждением об образовавшемся долге и необходимости его погашение. В случае, который рассматривался в Верховном суде, должник такое "письмо счастья" не получил – оно полежало на почте и было возвращено отправителю.Суд счет, что таким образом потребитель не был поставлен в известность о возможности отключения от услуг, пишет "Российская газета". ВС сделал вывод, что ресурсоснабжающая организация незаконно отключила должнику свет, поскольку не был учтен 20-дневный срок, который начинает отсчитываться с момента получения потребителем предупреждения.Специальный порядок оповещения должника требует факта личного вручения почтового уведомления, поясняется в публикации.