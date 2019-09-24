Российский футбольный союз опубликовал на своем сайте список судей, назначенных на матчи 11-го тура чемпионата России. На центральную встречу тура между московским Локомотивом и санкт-петербургским Зенитом назначен арбитр Михаил Вилков.

Российский футбольный союз опубликовал на своем сайте список судей, назначенных на матчи 11-го тура чемпионата России. На центральную встречу тура между московским "Локомотивом" и санкт-петербургским "Зенитом" назначен арбитр Михаил Вилков.Его ассистентами будут Роман Учачев и Алексей Ширяев. Резервным арбитром станет Николай Волошин. Уже известно, что на матче будет использоваться система VAR.Встреча между "Локомотивом" и "Зенитом" состоится 28 сентября. Она пройдет в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. Напомним, что команда Сергея Семака с 23 очками лидирует в чемпионате РПЛ. "Железнодорожники" идут пятыми, набрав 20 баллов.