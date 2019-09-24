Француженка из города Компьень отнесла на оценку местным аукционистам картину, которая долгое время висела в кухне. Каково же было удивление и хозяйки картины, и экспертов, которые установили, что это – подлинный фрагмент полиптиха XIII века! Его оценили в 4-6 миллионов евро.

Француженка из города Компьень отнесла на оценку местным аукционистам картину, которая долгое время висела в кухне, ровно над плитой. Женщина была уверена, что это – старинная икона.Каково же было удивление и хозяйки картины, и экспертов, которые установили, что это – фрагмент полиптиха "Увенчание терновым венцом".Часть серии из восьми картин Чимабуэ, отражающей Страсти Христовы и Распятие, датируется 1280 годом и принадлежит кисти флорентийского живописца Чимабуэ, пишет The GuardianИскусствовед Эрик Туркин рассказал: результаты экспертиз показали подлинность картины, а цена ее составляет от четырех до шести миллионов евро."Увенчание терновым венцом" выставят на продажу 27 октября в Аукционном доме в городе Санлис, что на севере Франции, передает "Интерфакс",Подлинное имя флорентийского живописца Чимабуэ, который жил в XIII — начале XIV веков, — Ченни ди Пепо. Его называют последним крупным живописцем, который работал в византийском стиле.