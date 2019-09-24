"Музейный лекторий" расскажет о науке - доступно и публично.

"Музейный лекторий" расскажет о науке - доступно и публично.Первую публичную лекцию для гостей Палат прочёл знаменитый российский антрополог Денис Пежемский.Директор научно-просветительского Центра палеонтологических исследований Денис Пежемский известен своими исследованиями святых мощей, работой в Церковной комиссии по екатеринбургским останкам. Учёный ответил и на вопросы слушателей лектория. В том числе, о древних сунгирцах и воссоздании облика князя Андрея Боголюбского. Как отметил Пежемский, новый портрет великого князя, возможно, буде создан в будущем, но пока такого гения, как великий антрополог Михаил Герасимов, нет. Послушать лекцию пришли десятки людей. Тех, кто интересуется историей родного края.Денис Пежемский, антрополог, директор научно-просветительского Центра палеонтологических исследований: "Основная цель - осветить комплексно то, что такое физическая антропология, и как вообще данные биологии человека могут работать на наше историческое прошлое, как биологический источник превращается в исторический."Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ: "Мы возвращаемся к старым, добрым традициям. Мы прекрасно помним лекции Политехнического музея, Третьяковской галерее, есть цикл лекций в Эрмитаже, Русском музее. Эти лекции будут охватывать по содержанию очень широкий круг вопросов."В ближайшее время владимирцев ждёт встреча с Алексеем Лидовым, одним из самых известных специалистов в области Византии, автором более сотни книг и учения о иеротопии- создании сакральных пространств. Также уже в плане- публичная лекция Павла Кузенкова, кандидата исторических наук, преподавателя Московского государственного университета.