Детская музыкальная школа №1 , ДШИ №2 и Городской дворец культуры стали обладателями денежных грантов в рамках нацпроекта "Культура"

В 2019 году в рамках программы «Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Владимира» две школы дополнительного образования - детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева и ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева - получат более 36 млн. руб. на покупку музыкальных инструментов, оборудования и литературы. Из этих денег 17182,5 тыс. руб. - средства федерального бюджета.Муниципальный Городской дворец культуры также выиграл грант в размере 500 тыс. руб. на реализацию проекта «Театральная литературная гостиная под открытым небом. Наше все. Читаем Пушкина», приуроченный к 220-летию великого поэта. Для этого на средства гранта приобретены костюмы, декорации, звуковое и световое оборудование для проведения перформансов и спектаклей-читок, подготовленных по классическим произведениям Пушкина, сообщает городская администрация.