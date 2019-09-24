Максим Виторган вместе Нино Нинидзе впервые открыто вышли вместе в свет. Пара не стеснялась позировать фотографам.

Максим Виторган вместе Нино Нинидзе впервые открыто вышли вместе в свет. Пара не стеснялась позировать фотографам.Нино и Максим еще совсем недавно опровергали слухи о своих чувствах друг к другу. Пара упорно утверждала, будто бы между ними ничего нет, однако частенько публиковала фотографии друг-друга на своих страницах в социальной сети "Инстаграм".Возлюбленные впервые вышли в свет вместе в июле этого года. Правда, фотографов они сторонились, но тем не менее их успели застать держащимися за руки. Тогда встречающиеся посетили премьеру одного из фильмов.Сегодня же на дне рождения радиостанции "Эхо Москвы" репортерам не пришлось выкраивать удобные моменты для съемки. Пара, похоже, решила официально рассказать всем о своих отношениях. Влюбленные больше не скрывались от вспышек объективов и с удовольствием демонстрировали нежные чувства друг к другу, издание Vokrug.tvОтметим, что об отношениях Виторгана и Нинидзе первые слухи появились летом этого года. Тогда они вместе посетили одно из светских мероприятий в столице. Очевидцы рассказывали, что Нино и Максим не просто сидели вместе, но и держались за руки. Правда, тогда знаменитости все отрицали. Модель рассказывала, что совсем не думала о новых отношениях, т.к. все ее мысли занимал развод с бывшим супругом.