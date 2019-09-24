Кто войдет в кадровый резерв "Единой России"? Первая встреча с участниками проекта прошла во Владимире.

Кто войдет в кадровый резерв "Единой России"? Первая встреча с участниками проекта прошла во Владимире.Кирилл Михеев, участник: "В дальнейшем судьба страны будет лежать на наших плечах, не нужно быть в стороне, нужно активно включатся в работу, нужно решать вопросы, нужно помогать людям."Главная задача проекта - найти молодых активных людей, с твердой жизненной позицией. И главное, желающих сделать жизнь лучше. На конкурс было подано около 1000 заявок. Первый этап - заочное тестирование. Его выдержали только 150 человек. Теперь претендентам предстоит принять участие в очных испытаниях. На первой встрече с претендентами опытом поделились финалисты конкурса "Лидеры России". А с напутственным словом к участникам обратился заместитель секретаря регионального отделения партии Единая Россия Вячеслав Картухин."Я думаю, что вот этот проект и позволит вам ответить на эти вопросы, и какие качества должны быть у хорошего политика. Я уверен, что это умения политически мыслить, принимать правильные управленческие решения, умения слышать разные мнения, а не только себя любимого."