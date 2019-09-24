Самый низкий показатель радиации ожидаемо оказался в Загородном парке

Самый низкий показатель радиации ожидаемо оказался в Загородном паркеВо Владимире прошел седьмой по счету «Атомный велопробег». Совместно со школьниками и студентами сотрудники ИЦАЭ проверили радиационный фон в 65-ти точках города. В результате активисты пришли к выводу, что радиационный фон в города остается в норме. Немного «фонят» светомузыкальный фонтан у Театра драмы, памятник владимирской вишне и памятник Ленину. Происходит это из-за гранита, которым облицевали памятники. Самый низкий показатель радиации ожидаемо оказался в Загородном парке.