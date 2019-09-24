Ребенка обнаружили у берега в воде без признаков жизни

Ребенка обнаружили у берега в воде без признаков жизниРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по факту смерти 16-летнего местного жителя.21-го сентября 2019 года подросток приехал в соседний населенный пункт к друзьям, а затем перед возвращением домой пошел прогуляться. На следующее мама мальчика стала его разыскивать, к поискам подключились приятели подростка, которые прочесывали местность, в том числе на мотоциклах. Ребенка обнаружили у берега пруда в воде без признаков жизни.По предварительным выводам следователей, в темное время суток подросток, вероятнее всего, случайно забрел к пруду с болотистой прибрежной полосой и не смог самостоятельно выбраться на устойчивое место.Подросток воспитывался в хорошей семье, учился в колледже, отличался добрым и внимательным отношением к окружающим.Расследование продолжается.