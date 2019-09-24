В регионе реализуют проект «Возвращение в профессию: медицинский работник»

В регионе реализуют проект «Возвращение в профессию: медицинский работник»В начале 2019 года департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области начал реализацию проекта «Возвращение в профессию: медицинский работник».Департамент заключил договоры с Владимирским, Муромским, Александровским и Ковровским медколледжами о восстановлении квалификации жителей региона, имеющих среднее профессиональное медицинское образование и длительный перерыв в работе. В рамках проекта их трудоустроят в больницы Владимирской области.Для участия в проекте органы службы занятости направили около 90 медиков. Почти треть из них уже получила дипломы о профессиональной переподготовке и сертификаты по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», а также «Сестринское дело в педиатрии». До конца этого года в региональную медицину вернутся около 60 человек.