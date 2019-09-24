Огненная авария в Дагомысе попала на видео – мопед вспыхнул после столкновения с поворачивавшим легковым автомобилем. В результате инцидента пострадал водитель двухколесного транспортного средства, по утверждению очевидцев, его увезли с места ДТП в бессознательном состоянии.

Днем во вторник, 24 сентября, на Батумском шоссе в Дагомысе, расположенном в Лазаревском районе города-курорта Сочи в Краснодарском крае, произошла серьезная авария. Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.На кадрах можно наблюдать, как водитель автомобиля "Жигули" попытался совершить левый поворот. Судя по всему, он не заметил мопед, двигавшийся во встречном направлении.Двухколесное транспортное средство врезалось в легковушку в тот момент, когда она пересекала полосу встречного движения.После столкновения мопед вспыхнул, а его водитель оказался отброшен в сторону. По предварительным данным, он оказался единственным пострадавшим в результате инцидента. Очевидцы утверждают, что его увезли с места происшествия в бессознательном состоянии.