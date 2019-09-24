Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 высказалась о бракосочетании актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука. Алена Водонаева сравнила секретную свадьбу кинематографиста с вычурно помпезным торжеством журналистки Ксении Собчак.

Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" высказалась обракосочетании актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука. АленаВодонаева сравнила секретную свадьбу кинематографиста с вычурно помпезнымторжеством журналистки Ксении Собчак.Телеведущая отметила, что Бондарчуку и Андреевой удалось сделатьпо-настоящему приватный праздник, который, благодаря своей секретности, сильно раззадорилинтерес публики. По мнению Алены Водонаевой, режиссеру и артистке удалось,прикладывая минимальные усилия, переплюнуть Ксению Собчак, которая из кожи вон лезла,чтобы ее свадьба с Константином Богомоловым наделала много шума.Водонаева также подчеркнула, что только Паулине и Федоруудалось уговорить гостей отказаться от соцсетей на время торжества. Примечательно,что никто из присутствующих на банкете не нарушил обещания."В результате о том,что происходило в стенах петербургского особняка, до сих пор гадают журналистыи знакомые пары, которые не получили заветные приглашения. Зато теперь мызнаем, что не обязательно ехать в ЗАГС на катафалке, чтобы о вашей свадьбесудачила вся страна. Но как бы Федор и Паулина ни старались обойтись безлишнего шума, беспрецедентная приватность только подогрела интерес к ихторжеству", – больно ужалила отличившуюся Собчак Водонаева. Сообщает .Напомним, 13 сентября, состоялась свадьба одной из самых обсуждаемыхпар в отечественном шоу-бизнесе – . К ЗАКСутеледива и ее избранник приехали на похоронном авто, обитым красной тканью, и сприкрепленными на крышу двумя золотыми кольцами. На крыле машины виднеласьнадпись: "Пока смерть не разлучит нас". После фотосессии около главныхдостопримечательностей столицы знаменитости обвенчались в храме.Сам праздник в честь влюбленныхсостоялся на территории музея Москвы на Зубовском бульваре. Гостеймероприятия развлекали звезды отечественного шоу-бизнеса и сами новобрачные.например, исполнила для присутствующих эротический танец.