Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 высказалась о
бракосочетании актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука. Алена
Водонаева сравнила секретную свадьбу кинематографиста с вычурно помпезным
торжеством журналистки Ксении Собчак.
Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" высказалась о
бракосочетании актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука. Алена
Водонаева сравнила секретную свадьбу кинематографиста с вычурно помпезным
торжеством журналистки Ксении Собчак.
Телеведущая отметила, что Бондарчуку и Андреевой удалось сделать
по-настоящему приватный праздник, который, благодаря своей секретности, сильно раззадорил
интерес публики. По мнению Алены Водонаевой, режиссеру и артистке удалось,
прикладывая минимальные усилия, переплюнуть Ксению Собчак, которая из кожи вон лезла,
чтобы ее свадьба с Константином Богомоловым наделала много шума.
Водонаева также подчеркнула, что только Паулине и Федору
удалось уговорить гостей отказаться от соцсетей на время торжества. Примечательно,
что никто из присутствующих на банкете не нарушил обещания.
"В результате о том,
что происходило в стенах петербургского особняка, до сих пор гадают журналисты
и знакомые пары, которые не получили заветные приглашения. Зато теперь мы
знаем, что не обязательно ехать в ЗАГС на катафалке, чтобы о вашей свадьбе
судачила вся страна. Но как бы Федор и Паулина ни старались обойтись без
лишнего шума, беспрецедентная приватность только подогрела интерес к их
торжеству", – больно ужалила отличившуюся Собчак Водонаева. Сообщает .
Напомним, 13 сентября, состоялась свадьба одной из самых обсуждаемых
пар в отечественном шоу-бизнесе – . К ЗАКСу
теледива и ее избранник приехали на похоронном авто, обитым красной тканью, и с
прикрепленными на крышу двумя золотыми кольцами. На крыле машины виднелась
надпись: "Пока смерть не разлучит нас". После фотосессии около главных
достопримечательностей столицы знаменитости обвенчались в храме.
Сам праздник в честь влюбленных
состоялся на территории музея Москвы на Зубовском бульваре. Гостей
мероприятия развлекали звезды отечественного шоу-бизнеса и сами новобрачные.
например, исполнила для присутствующих эротический танец.