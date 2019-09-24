Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с членом Палаты Лордов британского парламента Джоном Десмондом Форбсом Андерсоном, третьим виконтом Уэверли. Разговор состоялся в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии. Встреча стала первым за долгое время контактом законодателей России и Великобритании, отметил председатель нижней палаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с членом Палаты Лордов британского парламента Джоном Десмондом Форбсом Андерсоном, третьим виконтом Уэверли. Разговор состоялся в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии. Встреча стала первым за долгое время контактом законодателей России и Великобритании, отметил председатель нижней палаты.Сейчас у российских парламентариев нет диалога с британскимиколлегами, посетовал Володин. Сложившуюся ситуация спикер Госдумы назвалнеправильной, напомнив, что законодатели двух стран контактировали даже в самыетяжелые года.Российские парламентарии готовы разговаривать с британскимиколлегами, подчеркнул Володин. "Диалог между депутатами должен быть", -сказал спикер Госдумы.В свою очередь, член Палаты лордов назвал Совещание спикеровпарламентов Евразии возможностью обсудить текущее состояние отношений ивозможности их улучшения. "Нужно создать атмосферу доверия, чтобы разрешить всесуществующие между нашими странами вопросы", – сказал он.В ходе встречи затрагивалась тема брекзита. Британскийпарламентарий отметил, что если это произойдет, то Лондону предстоит активностроить отношения с другими странами.Выход Великобритании из Евросоюза Володин назвал внутреннимделом Лондона, которое не касается России. Спикер Госдумы призвал британскогоколлегу строить отношения вне зависимости от того, произойдет брекзит или нет.Напомним, российская делегация во главе с ВячеславомВолодиным приняла участие в IV Совещании спикеров парламентов Евразии вНур-Султане. С каждым разом мероприятие становится масштабнее. В этом году нанего съехались представители 60 стран, включая 39 спикеров и 12 вице-спикеров.В рамках Совещания спикер Госдумы встретился сзаконодателями из Венгрии, Турции, Афганистана, Южной Кореи, Катара. Выступаяна открытии мероприятия, Володин призвал коллег из других стран активнееговорить о глобальных угрозах и сближать законодательство для борьбы с общимивызовами.