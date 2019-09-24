На Ямале несколько рабочих нашли новое применение экскаватору, превратив его в опасный аттракцион. Свои приключения мужчины сняли на видео.

На Ямале несколько рабочих нашли новое применение экскаватору, превратив его в опасный аттракцион. Свои приключения мужчины сняли на видео."Может быть, это последнее видео с моим участием", — с улыбкой на устах признается автор ролика, после чего вслед за товарищем забирается в ковш.Оператор экскаватора неспешно стартовал, в доступной ему форме повторяя "манипуляции" карусели из парка развлечений, после чего закружил посетителей, крепко державшихся за стенки ковша.Рабочие из Нового Уренгоя отдавали себе отчет в том, что такой прокат может быть опасным, о чем свидетельствует оставленное автором замечание: "Вот почему женщины живут дольше мужчин". На сей раз, впрочем, обошлось без происшествий. Сколь долго работает аттракцион, остается неизвестным.