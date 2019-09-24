Вскрылись новые подробности нашумевшего бракосочетания
теледивы и режиссера. Как оказалось, с банкета в честь свадьбы Ксении Собчак и Константина
Богомолова гости уходили голодными.
Вскрылись новые подробности нашумевшего бракосочетания
теледивы и режиссера. Как оказалось, с банкета в честь свадьбы Ксении Собчак и Константина
Богомолова гости уходили голодными.
Несмотря на то, что по слухам торжество обошлось новобрачным
в 16 миллионов рублей, его нельзя назвать хлебосольным. Поговаривают, что
банкет был весьма скромным.
В меню были простые нарезки из овощей, рыбное и мясное
ассорти. На фруктовых тарелках тоже не было изысков – все по сезону.
Ксения
Собчак и Константин Богомолов сэкономили даже на свадебном торте. Многометровый
десерт, украшенный белыми лебедями, оказался бутафорским. Из пяти ярусов только
один был съедобным. Остальные облили пищевым ароматизатором, чтобы главный обман
вечера не раскрылся раньше времени.
Кроме того, вопросы вызвал алкоголь, которым угощали гостей.
В личном "Инстаграм" похвасталась, что на ее свадьбе наливали розовое
шампанское дома Луи Родерера, стоимостью восемь тысяч рублей за штуку. Между
тем ходят слухи, что элитное игристое так и не попробовали – бутылки остались неоткрытыми.
Также стало известно, что после гуляний оштрафовали на пять тысяч рублей за катание в катафалке с открытой
дверью. Более того, теледиве придется оплатить уборку улиц Москвы: из церкви
новобрачных забирала карета, запряженная лошадьми, животные оставили плохо
пахнущие "подарочки" на проезжей части, сообщалось в эфире ток-шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.