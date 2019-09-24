Вскрылись новые подробности нашумевшего бракосочетания теледивы и режиссера. Как оказалось, с банкета в честь свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова гости уходили голодными.

Вскрылись новые подробности нашумевшего бракосочетаниятеледивы и режиссера. Как оказалось, с банкета в честь свадьбы Ксении Собчак и КонстантинаБогомолова гости уходили голодными.Несмотря на то, что по слухам торжество обошлось новобрачнымв 16 миллионов рублей, его нельзя назвать хлебосольным. Поговаривают, чтобанкет был весьма скромным.В меню были простые нарезки из овощей, рыбное и мясноеассорти. На фруктовых тарелках тоже не было изысков – все по сезону.КсенияСобчак и Константин Богомолов сэкономили даже на свадебном торте. Многометровыйдесерт, украшенный белыми лебедями, оказался бутафорским. Из пяти ярусов толькоодин был съедобным. Остальные облили пищевым ароматизатором, чтобы главный обманвечера не раскрылся раньше времени.Кроме того, вопросы вызвал алкоголь, которым угощали гостей.В личном "Инстаграм" похвасталась, что на ее свадьбе наливали розовоешампанское дома Луи Родерера, стоимостью восемь тысяч рублей за штуку. Междутем ходят слухи, что элитное игристое так и не попробовали – бутылки остались неоткрытыми.Также стало известно, что после гуляний оштрафовали на пять тысяч рублей за катание в катафалке с открытойдверью. Более того, теледиве придется оплатить уборку улиц Москвы: из церквиновобрачных забирала карета, запряженная лошадьми, животные оставили плохопахнущие "подарочки" на проезжей части, сообщалось в эфире ток-шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.