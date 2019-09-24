24.09.2019

2019-09-24 10:30:28

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (35(9684) от 24 сентября 2019 года).

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Начальник столичного полицейского главка генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.



СОВМЕСТИЛИ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Все согласятся, что прогулки на теплоходе по Москве-реке — залог хорошего настроения. Навигационный сезон продолжится до конца октября, а это значит, что можно поговорить о правилах поведения на объектах водного транспорта. Читайте на странице 2.



ПРОТИВОСТОЯТЬ ЗЛУ СООБЩА

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели на Московской молодёжной антинаркотической площадке профилактическое мероприятие для студентов Московского художественно-промышленного института. Подробности на странице 2.



ЖАРКИЕ ДНИ БИАТЛОНА

Два дня в Балашихе на территории воинской части Росгвардии кипели спортивные страсти. Проходивший там очередной чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по служебному биатлону собрал лучших из лучших. Подробности читайте на странице 3.



ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА

С 1 июня в России действует институт финансового омбудсмена. Таким образом законодатель ввёл обязательный досудебный порядок разрешения споров по ОСАГО, каско или добровольному ОСАГО. Теперь до подачи заявления в суд недовольный страховой выплатой автовладелец должен обратиться к уполномоченному. Продолжение на странице 3.



ЕСЛИ «ЗАГЛЯНУТЬ В ДУШУ»

31 августа (11 сентября по новому стилю) 1719 года Пётр I подписал именной Указ Сенату «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург для записки, в Канцелярию Полицмейстерских дел». В 2017 году издан приказ МВД России об объявлении 11 сентября Днём подразделений по вопросам миграции системы МВД России. Подробности читайте на странице 4.



«МЕСЬЕ, ЖЕ НЕ МАНЖ ПА СИС ЖУР...»

Каждую пятницу в Московской соборной мечети, расположившейся в историческом центре столицы, проходит молитва, которая привлекает огромное количество мусульман. Читайте на странице 5.



МИЛЛИОНЫ ВЫБРОСИЛИ НА ПРОСПЕКТ МИРА

В Останкинском районном суде Москвы оглашён обвинительный приговор 38-летнему москвичу Дмитрию Шелепину. За совершение крупного мошенничества в составе группы он приговорён к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Продолжение на странице 5.



БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ

Дежурная часть ГУ МВД России по г. Москве образована согласно приказу Министерства охраны общественного порядка РСФСР от 11 октября 1967 года и состоит из нескольких структурных подразделений, одно из которых самое многочисленное, это — служба «02». Читайте на странице 6.



ФАМИЛИЯ ЕЛЬЦОВ — БРЕНД ОМОНА!

Художественный руководитель и дирижёр духового оркестра ОМОНа ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москве подполковник милиции Владимир ЕЛЬЦОВ отметил своё 75-летие двухчасовым концертом. Продолжение на странице 7.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР, БЕЗ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖЕН УСПЕХ

В конце сентября 1990 года Россия стала членом Международной организации уголовной полиции — Интерпол. В структуре Министерства внутренних дел было создано Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола. Читайте на странице 8.



ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ

Сотрудники полиции УВД по Центральному административному округу приняли участие в социальной акции, которая прошла в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Читайте на странице 8.



СПАСАЯ ТОВАРИЩЕЙ ПО ОРУЖИЮ

Орёл степной, казак лихой. Почему-то именно эти тёплые и проникновенные слова песни из любимого многими кинофильма «Кубанские казаки» приходят сразу на ум, когда слышу имя старшего сержанта милиции Анатолия Короченского. Подробности читайте на странице 9.



КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ...

К сотрудникам полиции, которые несли службу в парке Строгино, подошла женщина и сообщила, что её четырёхлетний сын потерялся. Правоохранители немедленно приступили к поиску ребёнка. Читайте на странице 9.



А ДОМА НЕТ НИКОГО

В ходе патрулирования территории сержант полиции Сергей КОСТЕРОВ и старший сержант полиции Ростислав БАБЧЕНКО заметили задымление со стороны многоквартирного дома на улице Зои и Александра Космодемьянских. Подробнее на странице 9.



НА ЯЗЫКЕ ШЕКСПИРА

В 1-м оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве состоялась презентация учебника английского языка «Steplighter». Продолжение читайте на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



ДАЙ, ДРУГ «НА ЛАПУ» МНЕ...

В ОМВД России по району Гольяново прошло офицерское собрание. Подробности читайте на странице 11.



«41-Й» КОЛЬЦО ОДОЛЕЕТ!

Автомобили и мотоциклы столичного Управления ГИБДД колонной проехали по Садовому кольцу в составе грандиозного парада городской техники. Читайте на странице 11.



НОВАТОРЫ ИЗ СТОЛИЧНОГО НТО

В советскую пору в органах внутренних дел нашей страны по праву считалось передовым столичное научно-техническое подразделение, которое достаточно долгое время входило в состав МУРа, а затем являлось самостоятельной специализированной службой в структуре московской милиции. Продолжение на странице 12.



«И ЗНАЮЩИЙ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕК»

В списке московских обер­полицмейстеров тайный советник генерал­полицмейстер Иван Иванович Юшков на почётной седьмой строчке, а оную должность он занимал с октября 1762 по 17 апреля 1764 года. Читайте на странице 13.



ЗДЕСЬ ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО ПЕЧАТНОМУ ДЕЛУ РОССИИ

Из наиболее замечательных зданий Китая­города по Никольской улице находим дом Синодальной типографии, в древности известный как Печатный двор, построенный в 1553 году по велению царя Иоанна Васильевича. Подробнее на странице 13.



ГУРЬЕВСКАЯ КАША: ОТ ФАЛЬШИВЫХ АССИГНАЦИЙ ДО ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТЫ

Отгремели пушки Бородина и Лейпцига, пролетели «сто дней» Наполеона и торжественным аккордом Ватерлоо завершились Наполеоновские войны. А в Европе и России, как память о Бонапарте, в обращении остались фальшивые русские ассигнации…Продолжение на странице 14.



ДОЛОЙ ЛИЦЕМЕРИЕ, ОБМАН И ПОДХАЛИМСТВО!

Театр «У Никитских ворот» (художественный руководитель Марк Розовский) открыл новый сезон премьерой спектакля «Мудрец» по одной из главных пьес Александра Николаевича Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Подробнее на странице 15.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Читайте на странице 16.

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