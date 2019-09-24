Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников дал комментарий по поводу возможного недопуска сборной России по футболу на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре. По словам представителя РФС, у WADA, ФИФА и УЕФА нет претензий к деятельности организации.

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников дал комментарий по поводу возможного недопуска сборной России по футболу на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре. По словам представителя РФС, у WADA, ФИФА и УЕФА нет претензий к деятельности организации."Вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны WADA, УЕФА и ФИФА нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на соревнованиях без каких-либо ограничений", – цитирует Мельникова ТАСС.Напомним, что ранее появилась информация, что Всемирное антидопинговое агентство намерено отстранить сборную России по футболу от участия в чемпионате мира-2022 в Катаре из-за проблем с РУСАДА.