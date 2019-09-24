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<a href="https://33live.ru/novosti/24-09-2019-ya-neuravnoveshennyj-malikov-o-narkotikax-i-alkogole.html" target="_blank">Я неуравновешенный: Маликов о наркотиках и алкоголе</a> - Знаменитый певец Дмитрий Маликов дал откровенное интервью. Он рассказал журналистам о вредных привычках: как оказалось, иногда он не прочь побаловаться стимулирующими веществами.