Отставка Александра Лукашенко многими экспертами подавалось как дело уже практически решенное – дескать, в результате стратегических просчетов политик оказался загнан в угол и теперь торгуется исключительно за отступные. Однако есть эксперты, которые высказывают неожиданные суждения о состоянии Батьки.

Отставка Александра Лукашенко многими экспертами подавалось как дело уже практически решенное – дескать, в результате стратегических просчетов политик оказался загнан в угол и теперь торгуется исключительно за "отступные". Однако есть эксперты, которые высказывают неожиданные суждения о состоянии Батьки.Интеграция России и Белоруссии стала одной из самых обсуждаемых тем в контексте происходящего в СНГ, в связи с чем многие стали высказывать беспокойство за состояние Александра Лукашенко. Дескать, он занимается политикой несколько десятилетий и вдруг оказался в практически безвыходной ситуации.Однако есть эксперты, которые уверены, что это впечатление обманчиво. "Не надо говорить, что Лукашенко загнан в угол. Он не загнан, и российские красные линии еще далеко от беларуского руководства. Поэтому есть большое поле для маневра", – цитирует издание "Белсат" руководителя проекта Belarus Security Blog Андрея Поротникова.Материал дополняется.