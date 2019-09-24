Президент Украины Владимир Зеленский обещал закончить войну и принести в Донбасс долгожданный мир. Вместо исполнения обещаний лидер Незалежной продолжает бойню: за последние несколько месяцев украинские силовики разрушили более 30 домов, рассказал глава Донецкой республики Денис Пушилин.
Президент Украины Владимир Зеленский обещал закончить войну и принести в Донбасс долгожданный мир. Вместо исполнения обещаний лидер Незалежной продолжает бойню: за последние несколько месяцев украинские силовики разрушили более 30 домов, рассказал глава Донецкой республики Денис Пушилин.
Обстрелы Донбасса при Зеленском продолжаются с прежней
интенсивностью, посетовал политик. Пушилин напомнил, что после инаугурации
нового президента стороны согласовали новое перемирие, но Киев его нарушил.
Несмотря на договоренности, в ДНР за последние месяцы было
разрушено 35 домов, рассказал Пушилин в интервью агентству "Sputnik-Ossetia".
"Прямые попадания в действующие детский сад и школу, это разве
перемирие?" – возмутился политик, добавив, что при Зеленском спокойнее на
линии соприкосновения войск не стало.
Ждать мирных инициатив от президента Украины не стоит,
полагает глава самопровозглашенной республики. Он напомнил о недавних
переговорах в Минске, где представители Зеленского отказались подписывать так
называемую формулу Штайнмайера. Документ подразумевает проведение местных
выборов в регионе под наблюдением ОБСЕ, после чего Донбасс получит особый
статус.
Отказ согласовать "формулу Штайнмайера" Пушилин
назвал свидетельством зависимости от других игроков и нестабильности
ситуации в стране. "В плане каких-то решений в мирном процессе, или
урегулирование конфликта как такового, от Украины ждать не стоит", –
резюмировал глава ДНР.
Пока скачет по граблям своего предшественника и
отказывается идти на уступки, Донбасс все дальше отдаляется от Украины. Цель
ДНР и ЛНР – вхождение в Россию на правах федерального округа, рассказал Пушилин
в недавнем интервью. На этом фоне пришло сообщение о скором запуске
железнодорожного сообщения между Донецком, Москвой и Санкт-Петербургом.