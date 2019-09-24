Президент Украины Владимир Зеленский обещал закончить войну и принести в Донбасс долгожданный мир. Вместо исполнения обещаний лидер Незалежной продолжает бойню: за последние несколько месяцев украинские силовики разрушили более 30 домов, рассказал глава Донецкой республики Денис Пушилин.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал закончить войну и принести в Донбасс долгожданный мир. Вместо исполнения обещаний лидер Незалежной продолжает бойню: за последние несколько месяцев украинские силовики разрушили более 30 домов, рассказал глава Донецкой республики Денис Пушилин.Обстрелы Донбасса при Зеленском продолжаются с прежнейинтенсивностью, посетовал политик. Пушилин напомнил, что после инаугурациинового президента стороны согласовали новое перемирие, но Киев его нарушил.Несмотря на договоренности, в ДНР за последние месяцы былоразрушено 35 домов, рассказал Пушилин в интервью агентству "Sputnik-Ossetia"."Прямые попадания в действующие детский сад и школу, это развеперемирие?" – возмутился политик, добавив, что при Зеленском спокойнее налинии соприкосновения войск не стало.Ждать мирных инициатив от президента Украины не стоит,полагает глава самопровозглашенной республики. Он напомнил о недавнихпереговорах в Минске, где представители Зеленского отказались подписывать такназываемую формулу Штайнмайера. Документ подразумевает проведение местныхвыборов в регионе под наблюдением ОБСЕ, после чего Донбасс получит особыйстатус.Отказ согласовать "формулу Штайнмайера" Пушилинназвал свидетельством зависимости от других игроков и нестабильностиситуации в стране. "В плане каких-то решений в мирном процессе, илиурегулирование конфликта как такового, от Украины ждать не стоит", –резюмировал глава ДНР.Пока скачет по граблям своего предшественника иотказывается идти на уступки, Донбасс все дальше отдаляется от Украины. ЦельДНР и ЛНР – вхождение в Россию на правах федерального округа, рассказал Пушилинв недавнем интервью. На этом фоне пришло сообщение о скором запускежелезнодорожного сообщения между Донецком, Москвой и Санкт-Петербургом.