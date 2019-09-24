Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал петербургский Зенит по итогам матча десятого тура российской премьер-лиги с казанским Рубином (0:5).

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал петербургский "Зенит" по итогам матча десятого тура российской премьер-лиги с казанским "Рубином" (0:5)."Перед началом матча было зажжено четыре дымовых шашки, нарушители были задержаны, – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит ТАСС. – Обычно за использование одного пиротехнического изделия мы даем санкцию в 10 тысяч рублей, то есть тут должен был быть штраф 40 тысяч рублей. Но мы оценили работу клуба по данному вопросу, получили информацию от МВД, что документы по задержанию есть. Поэтому уменьшили штраф наполовину – 20 тысяч рублей".Григорьянц заявил, что казанский клуб также попал под санкции. "Рубин" оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что футболисты поздно вышли из раздевалки перед началом игры, опоздание – четыре минуты.Напомним, "Зенит", одержавший третью победу кряду, после десяти игр чемпионата России с 23 очками лидирует в турнирной таблице, а "Рубин", потерпевший поражение в четвертой игре подряд, расположился на десятой строчке, имея в активе десять очков.В следующем туре российской премьер-лиги петербуржцы 28 сентября на поле "РЖД Арены" в Москве сыграют с "Локомотивом", а казанцы на следующий день примут "Уфу".