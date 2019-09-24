Супруга скандально футболиста Павла Мамаева, Алана, опубликовала на своей странице в Instagram анонс интервью с мужем. Это будет первая публичная беседа спортсмена после выхода из колонии.
Супруга скандально футболиста Павла Мамаева, Алана, опубликовала на своей странице в Instagram анонс интервью с мужем. Это будет первая публичная беседа спортсмена после выхода из колонии.
Светская львица отметила, что ей пришлось долго отбиваться от различных изданий. Она хотела, чтобы супруг рассказал всю правду именно ей.
Мамаев, в свою очередь, во время записи вел себя очень скромно, сообщает . Он неловко улыбался, отводя глаза от объектива камеры.
"Смотри на жену, а не на кого-то еще!", – сделала резкое замечание мужу Алана.
Поклонники признались, что с нетерпением ждут выхода интервью. "Интересно посмотреть, послушать", "Это будет эпично!", "Будет жарко!", "Круто, будем ждать! Он тебя боится", "Это будет бомба", – трепетали от восторга фолловеры.
"Паша сильно изменился, видимо, над ним там издевались", – с грустью отметил ярый фанат.
Также многие многие обратили внимание, как нежно Мамаев проявляет чувства к своей избраннице. "Как он смотрит на тебя, кукуш! Будьте самыми счастливыми!", "Такой у Паши влюбленный взгляд, очень трогательно и романтично!", "С такой любовью он смотрит!", – высказались пользователи Сети.