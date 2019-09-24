Супруга скандально футболиста Павла Мамаева, Алана, опубликовала на своей странице в Instagram анонс интервью с мужем. Это будет первая публичная беседа спортсмена после выхода из колонии.

Супруга скандально футболиста Павла Мамаева, Алана, опубликовала на своей странице в Instagram анонс интервью с мужем. Это будет первая публичная беседа спортсмена после выхода из колонии.Светская львица отметила, что ей пришлось долго отбиваться от различных изданий. Она хотела, чтобы супруг рассказал всю правду именно ей.Мамаев, в свою очередь, во время записи вел себя очень скромно, сообщает . Он неловко улыбался, отводя глаза от объектива камеры."Смотри на жену, а не на кого-то еще!", – сделала резкое замечание мужу Алана.Поклонники признались, что с нетерпением ждут выхода интервью. "Интересно посмотреть, послушать", "Это будет эпично!", "Будет жарко!", "Круто, будем ждать! Он тебя боится", "Это будет бомба", – трепетали от восторга фолловеры."Паша сильно изменился, видимо, над ним там издевались", – с грустью отметил ярый фанат.Также многие многие обратили внимание, как нежно Мамаев проявляет чувства к своей избраннице. "Как он смотрит на тебя, кукуш! Будьте самыми счастливыми!", "Такой у Паши влюбленный взгляд, очень трогательно и романтично!", "С такой любовью он смотрит!", – высказались пользователи Сети.