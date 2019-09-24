28-летняя женщина заявила в полицию о том, что у нее из дома было похищено 15 тысяч руб.

28-летняя женщина заявила в полицию о том, что у нее из дома было похищено 15 тысяч руб.Сотрудники полиции, прибывшие на место преступления, обнаружили сорванный с двери замок, разбросанные вещи... Только через несколько дней обвиняемая призналась, что денег в доме не было, а хищение она придумала. Женщина испугалась гнева матери, которой соврала о накопленной на ремонт сумме.Уголовное дело обвиняемой направлено в суд, сообщает УМВД области