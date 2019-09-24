Чтобы убедить мать и полицейских в реальности совершенного преступления, обвиняемая сорвала замок на входной двери и разбросала вещи

Чтобы убедить мать и полицейских в реальности совершенного преступления, обвиняемая сорвала замок на входной двери и разбросала вещиЖительницу Гороховецкого района обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления.Весной этого года в полицию поступило сообщение о хищении денег из дома женщины. Прибывшие по указанному адрес правоохранители обнаружили, что в комнатах кто-то устроил беспорядок. Обвиняемая, проживающая в доме, заявила, что пропали 15 тысяч рублей.Через несколько дней в ходе опроса женщина призналась, что денег в доме не было, а хищение она всего лишь придумала.Обвиняемая объяснила, что ранее сообщила своей маме о накопленной для ремонта сумме денег, однако ничего не копила. Опасаясь гнева со стороны родственницы, женщина решила инсценировать хищение. Чтобы убедить мать и полицейских в реальности совершенного преступления, обвиняемая сорвала замок на входной двери и разбросала вещи.Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.