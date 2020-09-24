регион продолжает искать новые возможности оказывать поддержку молодым творческим кадрам

Первое заседание Молодёжного совета нового созыва прошло в областной библиотеке для детей и молодёжи.Директор Департамента культуры Алиса Бирюкова рассказала, что по результатам заочного этапа Всероссийского конкурса волонтёрских центров в сфере культуры Добровольческий центр «Волонтёры культуры» Владимирской области вошёл в топ-20 в России.- Сегодня отрасль культуры нуждается в молодых, творческих, активных кадрах, которые будут в ней работать. Работать творчески, с отдачей. Для этого мы последовательно создаём в нашем регионе условия, в том числе, в рамках реализации нацпроекта. Владимирская область по итогам прошлого года находилась в лидерах по реализации национального проекта в ЦФО. Пандемия по-своему «скорректировала» темпы реализации в нынешнем году. Работа велась по целому спектру направлений и дала хорошие результаты. Кроме того, регион продолжает искать новые возможности оказывать поддержку молодым творческим кадрам», – добавила Алиса Бирюкова.Например, с 1 января 2021 года работникам культуры, искусства и кинематографии региона будет предоставляться льготная ипотека. В 2020 году завершён капитальный ремонт четырёх сельских домов культуры, в пяти он ещё продолжается. В селе Порецкое Суздальского района идёт строительство нового ДК.В августе приобретён спецавтотранспорт в Вязниковский район для творческих выступлений в самых отдалённых населённых пунктах района.Грантовую поддержку получили восемь творческих проектов любительских творческих коллективов и пять проектов НКО в сфере культуры.В августе состоялись четыре масштабных фестиваля – традиционные Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» и Международный фестиваль классической музыки «Музыкальная экспедиция», а в рамках поддержки проектов НКО в сфере культуры – фестиваль бардовской песни «Макушка лета» в Гороховце и Первый фестиваль уличных театров в Суздале.Более 250 специалистов учреждений культуры проходят повышение квалификации в лучших творческих вузах России. В Гусь-Хрустальном и Покрове открылись два новых виртуальных концертных зала с самой современной аппаратурой и широкими возможностями для онлайн-трансляций.Три библиотеки Владимирской области стали победителями конкурсного отбора на дополнительное федеральное финансирование на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации нацпроекта.В октябре стартует цикл мастер-классов от Центра Юрия Башмета для одарённых детей, проходит «театральный год» с московским театром «Школа современной пьесы».