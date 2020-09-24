Темные места структурной реформы областной администрации, антигазовый "закон" и бюджетная поддержка драмтеатра...

Темные места структурной реформы областной администрации, антигазовый "закон" и бюджетная поддержка драмтеатра. Во Владимире сегодня прошла первая очная сессия Законодательного собрания с весны этого года. За ней наблюдал Никита Тарбеев.Депутаты возвращаются с удаленки. Контроль температуры, маски, пресса - в отдельном кабинете. Пикетчик на входе в «Белый дом» - тоже в маске. Молодой человек, как выясняется, против слияния областных комитетов - по делам молодежи и по социальной политике.- Наша инициативная группа людей, в которую входят студенты, бывшие активисты, нынешние активисты из студсоветов - мы боимся, что в этом большом департаменте затеряется работа нынешней молодежи.Реорганизация молодежного комитета - лишь часть грядущих структурных преобразований областной администрации. В планах сократить количество департаментов и комитетов с 48 до 31. Таким образом, докладывает вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко, администрация станет более компактной. Но компактной - не значит более эффективной. По мнению единороссов, проект нуждается в корректировке. Получается, что у каждого заместителя губернатора в зоне ответственности разное количество департаментов - у кого-то восемь, а у кого-то три. Само распределение этих самых зон тоже вызывает вопросы.Вячеслав Картухин, зампредседателя Законодательного собрания (фракция «Единая Россия»): «У зама губернатора, который курирует жилищно-коммунальное хозяйство и другие сопутствующие вопросы, находится в подчинении департамент цен и тарифов, так же внутри этого блока находятся департаменты, которые по сути предлагают на утверждение те или иные тарифы на жилищно- коммунальные услуги. Это недопустимо, потому что создается очень серьезный конфликт интересов, заинтересованность».В итоге парламентарии предложили областным чиновникам обсудить структурную реформу с общественностью - например, провести круглый стол в стенах президентской академии.Еще один вопрос — газовый - одобрен запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых балончиков - законопроект подготовлен областным прокурором Игорем Пантюшиным. Инициативу поддержали члены Молодежного парламента.Максим Быстров, председатель Молодежной Думы Владимирской области: «Снифинг - это путем вдыхания газа вызывается опьянение. Это молодежь получает из зажигалок и других различных изделий, содержащих углеводородный газ. Известны такие случаи, когда молодежь под воздействием этого газа совершала те или иные правонарушения».В так называемом, "нулевом чтении", депутаты рассмотрели бюджет на следующий год, предложив не менее, чем в два раза увеличить субсидии для муниципалитетов на ремонт и строительство дорог, компенсировать городам и районам в связи с коронавирусом выпадающие доходы и заложить средства на реконструкцию, пострадавшего от пожара драмтеатра. Доходная часть областной казны в следующем году составит ориентировочно 63 миллиарда рублей, расходная - 68.Роман Кавинов, и.о. председателя Законодательного собрания Владимирской области: «Не предполагается сокращения ни одного расходного обязательства Владимирской области, те, которые были ранее запланированы - у нас же бюджет текущий, переходящий. Это безусловно положительно - предусмотрено ненаращивание долга Владимирской области, но с учетом того, что это "нулевое чтение" , депутаты в своем проекте постановления еще добавили ряд пунктов, которыми мы хотим администрацию побудить более пристально на эти сферы посмотреть».Также депутаты приняли законопроект о полномочиях сельских старост - они получат право на внеочередной прием в местных органах власти, право выступать в местных советах и соответствующее удостоверение. В дальнейшем парламентарии не исключают возможность выплаты старостам заработной платы за их труды. Еще одно новшество - День народных промыслов - этот праздник теперь закреплен официально, правда, без даты. И печальный законопроект - поправки в закон о наградах Владимирской области. Теперь они могут вручаться посмертно. Поправки приняты для того, чтобы отдать дань памяти медикам региона, погибшим от коронавируса.Никита Тарбеев, Семен Карпов«Вести-Владимир»