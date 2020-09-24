Темные места структурной реформы областной администрации, антигазовый "закон" и бюджетная поддержка драмтеатра...
Темные места структурной реформы областной администрации, антигазовый "закон" и бюджетная поддержка драмтеатра. Во Владимире сегодня прошла первая очная сессия Законодательного собрания с весны этого года. За ней наблюдал Никита Тарбеев.
Депутаты возвращаются с удаленки. Контроль температуры, маски, пресса - в отдельном кабинете. Пикетчик на входе в «Белый дом» - тоже в маске. Молодой человек, как выясняется, против слияния областных комитетов - по делам молодежи и по социальной политике.
- Наша инициативная группа людей, в которую входят студенты, бывшие активисты, нынешние активисты из студсоветов - мы боимся, что в этом большом департаменте затеряется работа нынешней молодежи.
Реорганизация молодежного комитета - лишь часть грядущих структурных преобразований областной администрации. В планах сократить количество департаментов и комитетов с 48 до 31. Таким образом, докладывает вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко, администрация станет более компактной. Но компактной - не значит более эффективной. По мнению единороссов, проект нуждается в корректировке. Получается, что у каждого заместителя губернатора в зоне ответственности разное количество департаментов - у кого-то восемь, а у кого-то три. Само распределение этих самых зон тоже вызывает вопросы.
Вячеслав Картухин, зампредседателя Законодательного собрания (фракция «Единая Россия»): «У зама губернатора, который курирует жилищно-коммунальное хозяйство и другие сопутствующие вопросы, находится в подчинении департамент цен и тарифов, так же внутри этого блока находятся департаменты, которые по сути предлагают на утверждение те или иные тарифы на жилищно- коммунальные услуги. Это недопустимо, потому что создается очень серьезный конфликт интересов, заинтересованность».
В итоге парламентарии предложили областным чиновникам обсудить структурную реформу с общественностью - например, провести круглый стол в стенах президентской академии.
Еще один вопрос — газовый - одобрен запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых балончиков - законопроект подготовлен областным прокурором Игорем Пантюшиным. Инициативу поддержали члены Молодежного парламента.
Максим Быстров, председатель Молодежной Думы Владимирской области: «Снифинг - это путем вдыхания газа вызывается опьянение. Это молодежь получает из зажигалок и других различных изделий, содержащих углеводородный газ. Известны такие случаи, когда молодежь под воздействием этого газа совершала те или иные правонарушения».
В так называемом, "нулевом чтении", депутаты рассмотрели бюджет на следующий год, предложив не менее, чем в два раза увеличить субсидии для муниципалитетов на ремонт и строительство дорог, компенсировать городам и районам в связи с коронавирусом выпадающие доходы и заложить средства на реконструкцию, пострадавшего от пожара драмтеатра. Доходная часть областной казны в следующем году составит ориентировочно 63 миллиарда рублей, расходная - 68.
Роман Кавинов, и.о. председателя Законодательного собрания Владимирской области: «Не предполагается сокращения ни одного расходного обязательства Владимирской области, те, которые были ранее запланированы - у нас же бюджет текущий, переходящий. Это безусловно положительно - предусмотрено ненаращивание долга Владимирской области, но с учетом того, что это "нулевое чтение" , депутаты в своем проекте постановления еще добавили ряд пунктов, которыми мы хотим администрацию побудить более пристально на эти сферы посмотреть».
Также депутаты приняли законопроект о полномочиях сельских старост - они получат право на внеочередной прием в местных органах власти, право выступать в местных советах и соответствующее удостоверение. В дальнейшем парламентарии не исключают возможность выплаты старостам заработной платы за их труды. Еще одно новшество - День народных промыслов - этот праздник теперь закреплен официально, правда, без даты. И печальный законопроект - поправки в закон о наградах Владимирской области. Теперь они могут вручаться посмертно. Поправки приняты для того, чтобы отдать дань памяти медикам региона, погибшим от коронавируса.
Никита Тарбеев, Семен Карпов
«Вести-Владимир»