23 сентября прошла инаугурация Александра Лукашенко в условиях строгой секретности. Эксперты считают, что в связи с этим событием белорусы вновь будут массово выходить на улицы и устраивать демонстрации.

23 сентября прошла инаугурация Александра Лукашенко в условиях строгой секретности. Эксперты считают, что в связи с этим событием белорусы вновь будут массово выходить на улицы и устраивать демонстрации.По мнению журналиста Александра Класковского, инаугурация президента Белоруссии стала настоящей спецоперацией, поскольку во время этого мероприятия соблюдались "беспрецедентные меры безопасности". Из-за такой секретности Лукашенко лишь подлил масло в огонь, уверен эксперт.Вместе с тем Александр Григорьевич явно организовывал инаугурацию наспех, ведь сроки поджимали, заметил Класковский. Очевидно, что белорусский лидер не хотел нарушать хотя бы это правило.Впрочем, у Лукашенко нет шансов вновь стать легитимным президентом. Как считает эксперт, даже инаугурация не способна решить эту проблему. Александр Григорьевич не сможет переубедить множество людей, которые уверены в победе Светланы Тихановской на выборах, считает журналист.Напомним, 10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала результаты голосования, согласно которым Александр Лукашенко получил наибольшую поддержку граждан (80%). Его главная соперница Тихановская заняла второе место (10%). Многие белорусы уверены, что выборы были сфальсифицированы, поэтому до сих пор выходят на улицу и устраивают акции протеста.