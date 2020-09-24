по информации Роспотребнадзора

Областной центр по-прежнему держит лидерство — 8 человек заразилось Covid-19 за последние сутки. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области. На втором и третьем месте Александровский и Муромский районы - по 6 и 5 случаев. Общее количество за весь период во Владимирской области - 7067 человек.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).