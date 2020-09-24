Решение суда в настоящее время не составлено и в законную силу не вступило.

Совет народных депутатов города Владимира опубликовал сообщение в связис распространяемыми сведениями о якобы возможной отмене решения горсовета об избранииглавы города.Напомним, что кандидат на пост мэра Сергей Казаков обратился в областной суд с административным иском к горсовету с требованием о признании недействующимиряда положений Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Судчастично удовлетворил требования Казакова. Решение суда в настоящее время не составлено и в законную силу не вступило.Решение Совета народных депутатов города Владимира «Об избрании главы города Владимира» не является предметом судебного спора по иску Казакова, говорится в сообщении.