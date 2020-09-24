Решение суда в настоящее время не составлено и в законную силу не вступило.
Совет народных депутатов города Владимира опубликовал сообщение в связи
с распространяемыми сведениями о якобы возможной отмене решения горсовета об избрании
главы города.
Напомним, что кандидат на пост мэра Сергей Казаков обратился в областной суд с административным иском к горсовету с требованием о признании недействующими
ряда положений Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Суд
частично удовлетворил требования Казакова. Решение суда в настоящее время не составлено и в законную силу не вступило.
Решение Совета народных депутатов города Владимира «Об избрании главы города Владимира» не является предметом судебного спора по иску Казакова, говорится в сообщении.