Некоторые положения конкурса областной суд признал недействующими. К служителям Фемиды обратился экс-кандидат в мэры Владимира Сергей Казаков. По его мнению, ряд требований к кандидатам

Некоторые положения конкурса областной суд признал недействующими. К служителям Фемиды обратился экс-кандидат в мэры Владимира Сергей Казаков. По его мнению, ряд требований к кандидатам носил противоречивый характер. Сергей Казаков, экс-кандидат в главы города Владимира: 30 дней даёт УМВД для получения справки о судимости. А у нас всего 20 дней на сбор документов. То есть