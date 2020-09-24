Александр Кержаков судится с бывшей женой Марией уже несколько лет. У футболиста миллионные долги по алиментам, из-за чего он не мог выехать за границу. Недавно же спортсмену удалось избавиться от этого запрета и получить рассрочку.

Александр Кержаков судится с бывшей женой Марией уже несколько лет. У футболиста миллионные долги по алиментам, из-за чего он не мог выехать за границу. Недавно же спортсмену удалось избавиться от этого запрета и получить рассрочку.Кержаков не мог покинуть Россию около года из-за того, что в какой-то момент размер долга перед Марие и дочерью Дарьи превысил 15 миллионов рублей. Футболист же хотел, чтобы суд снизил эту сумму. В таком случае размер ежемесячного платежа становится меньше.На днях Приморский суд отменил запрет на выезд. На сегодняшний день Александру осталось выплатить около девяти миллионов, пять из которых – неустойка. Также в случае Кержакова действует рассрочка.Адвокат Марии Светлана Поняева объяснила журналистам, что спортсмен по-прежнему не гасит долг добровольно. Средства высчитываются из его заработной платы. Пока длился судебный процесс, удалось погасить часть задолженности.Стоит отметить, что с недавних пор Кержаков является тренером томского футбольного клуба "Томь", а значит – размер алиментов снова изменится.Несмотря на финансовый спор, Александр хорошо общается с дочерью Дарьей. Правда, он редко видится с наследницей. Не часто видит Кержанова и другой его сын – трехлетний Артемий, мамой которого является бывшая возлюбленная футболиста Милана Тюльманова.