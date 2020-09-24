Вышли из онлайна. Все депутаты ЗакСобрания наконец-то в сборе и готовы к принятию новых законов. В Белом доме после полугодового перерыва депутаты принимали законы лицом к лицу. Заседание

Вышли из онлайна. Все депутаты ЗакСобрания наконец-то в сборе и готовы к принятию новых законов. В Белом доме после полугодового перерыва депутаты принимали законы лицом к лицу. Заседание провели с соблюдением всех правил безопасности. Роман Кавинов, и. о. председателя ЗакCобрания области: Мы специально, кстати, консультировались, хотя знаем все постановления губернатора и все нормативные документы, но