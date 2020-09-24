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<a href="https://33live.ru/novosti/24-09-2020-lukashenko-otvetil-na-upreki-v-tajnoj-inauguracii-my-nikogo-ne-dolzhny-preduprezhdat.html" target="_blank">Лукашенко ответил на упреки в тайной инаугурации: Мы никого не должны предупреждать</a> - В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии на закрытой церемонии. Некоторые западные страны отказались признать его легитимным главой республики.