В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии на закрытой церемонии. Некоторые западные страны отказались признать его легитимным главой республики.

В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии на закрытой церемонии. Некоторые западные страны отказались признать его легитимным главой республики.Белорусский президент признался, что был удивлен реакцией соседних государств – Польши, Литвы, Чехии и Украины. Александр Лукашенко назвал их позицию неконструктивной в отношении республики. "По вчерашней инаугурации какая-то обида, не то претензии", – продолжил он.Политик отметил, что по законам Белоруссии никого из западных стран не нужно предупреждать о предстоящей инаугурации. Это является внутренним делом страны. Лукашенко уточнил, что на церемонию были приглашены около двух тысяч человек, включая военных. Такое невозможно сохранить в тайне."Мы не должны вообще кого-то предупреждать", – подчеркнул Лукашенко.Материал дополняется.