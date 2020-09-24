В ТЭЦ-2 во Владимире попала молния. Один из резервуаров с мазутом загорелся, в Клязьму попали нефтепродукты. Такова легенда масштабных учений МЧС области. Спасатели отрабатывали свои

В ТЭЦ-2 во Владимире попала молния. Один из резервуаров с мазутом загорелся, в Клязьму попали нефтепродукты. Такова легенда масштабных учений МЧС области. Спасатели отрабатывали свои действия во время ликвидации подобного происшествия. На объекте помимо работников тревожного ведомства собрались инспекторы ГИМС, сотрудники аварийно-спасательного формирования, полиция, медицинские службы и энергетики, задействовали даже аэромобильную группировку. Всего работали 111