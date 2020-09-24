Во Владимирской области снова поймали нетрезвых водителей. Причем в обоих случаях пьяные автомобилисты уже попадались на том же преступлении инспекторам ГИБДД. В Головино сотрудники ГАИ

Во Владимирской области снова поймали нетрезвых водителей. Причем в обоих случаях пьяные автомобилисты уже попадались на том же преступлении инспекторам ГИБДД. В Головино сотрудники ГАИ остановили «ВАЗ 21103». За рулем сидел 32-летний житель города Владимира. Как утверждают в полиции, даже по внешнему виду водителя было заметно, что за руль он сел нетрезвым. Алкогольное опьянение подтвердилось