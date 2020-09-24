Журналисты «Вести-Владимир» получили официальный ответ из Департамента здравоохранения

Редакция программы «Вести-Владимир» отправила официальный запрос на имя директора Департамента здравоохранения Елены Утемовой с просьбой прокомментировать сообщение прокуратуры области о ситуации в деревне Аббакумово Гусь-Хрустального района.Напомним, Гусь-Хрустального района оказался самостроем, возведенным на территории национального парка Мещера. На его строительство было потрачено 14 млн рублей, но открыть его до сих пор не могут. После проверки межрайонной прокуратуры дело было отправлено в Следственный комитет.И вот ответ региональных властей: