Злоумышленники под предлогом помощи в приобретении в собственность нежилого помещения завладели денежными средствами потерпевшего в размере более 1 миллиона рублей...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину и женщину, подозреваемых в мошенничестве.Ранее в полицию поступило заявление от 46-летнего москвича. Мужчина сообщил, что неизвестные, представившись лицами, якобы работающими в государственном учреждении, под предлогом помощи в приобретении в собственность нежилого помещения на Бутырской улице завладели его денежными средствами в размере более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Народного Ополчения задержали подозреваемых. Ими оказались двое 59-летних жителей столицы.Установлено, что данные граждане ввели потерпевшего в заблуждение. На самом деле они не являлись лицами, за кого себя выдавали, и, соответственно, не планировали оказывать помощь заявителю. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60