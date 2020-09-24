Инаугурация Александра Лукашенко прошла утром 23 сентября во Дворце независимости в Минске. Дата церемонии держалась в секрете, на мероприятие пригласили лишь несколько сотен человек. Такая организация – плевок в белорусов, заявил политолог Ярослав Романчук.

Инаугурация Александра Лукашенко прошла утром 23 сентября во Дворце независимости в Минске. Дата церемонии держалась в секрете, на мероприятие пригласили лишь несколько сотен человек. Такая организация – "плевок в белорусов", заявил политолог Ярослав Романчук.По мнению эксперта, Александр Лукашенко сам до конца не верит в то, что одержал победу на выборах. Политик противопоставил себя народу. Президент никого не предупредил об инаугурации и приказал стянуть в центр Минска военных и технику – это свидетельствует о том, что он не верит даже своим чиновникам.Политик не раз говорил, что оберегает мирную жизнь, но сам отправляет силовиков избивать демонстрантов. Ценности, которые он защищает, это ценности террора и насилия. Лукашенко создал врага внутри государства, который губит жизнь белорусов, сообщает интернет-портал Belsat.eu."Такой способ инаугурации показывает, что Александр Лукашенко сам не знает, как завершится его политическая карьера", – продолжил Романчук.Граждане, которые видят правду, не примут поражение и будут дальше бороться за свободу и справедливость. Политолог предположил, что в конце концов власть и общество сядут за стол переговоров, чтобы решить будущее страны. Конфликт будет продолжаться, пока не будут объявлены новые выборы.Ранее журналист Александр Класковский заявил, что тайная инаугурация только усугубит политический кризис. По стране прокатится новая волна акций протеста. По его словам, у нет шансов стать легитимным лидером. Слишком много людей поддерживают его противника Светлану Тихановскую.