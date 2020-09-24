Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о номинации главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Песков подчеркнул, что Кремль не имеет ..
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о номинации главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Песков подчеркнул, что Кремль не имеет отношения к этой инициативе.
Представитель Кремля отметил, что кандидатуру Путина выдвинул российский писатель Сергей Комков. Дипломат напомнил, что на премию могут номинировать многих людей, но отбор проходят не все, сообщает .
"Если решение будет принято – прекрасно. Не будет принято – тоже ничего страшного", – заверил Песков.
Напомним, что за несколько дней до этого на Нобелевскую премию мира был также номинирован российский оппозиционный политик Алексей Навальный. В СМИ сообщили, что его кандидатуру выдвинули профессора нескольких университетов.