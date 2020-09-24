Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет лишения свободы.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере).Обвиняемый был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в результате проведения оперативных мероприятий в лесном массиве на территории Гусь-Хрустального района в момент, когда брал из тайника полимерный сверток, обмотанный изоляционной лентой.Результатами исследования подтверждено, что находившееся внутри вещество является наркотическим средством синтетического происхождения массой почти три грамма.Обвиняемый признал свою вину, пояснив, что наркотическое средство незаконно приобрел через сеть Интернет для личного потребления.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет лишения свободы.